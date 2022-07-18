В Германии призвали Европу готовиться к роспуску НАТО

В Германии зазвучали призывы о роспуске НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европе следует готовиться к роспуску НАТО, которая вопреки заявлениям своих лидеров, не является оборонительным союзом. Об этом заявила депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен в интервью китайской газете Global Times.

"Хотя сегодня многим в Германии это может показаться утопией, наша долгосрочная цель должна заключаться в роспуске НАТО и заменой на систему коллективной безопасности, которая будет нацелена на разоружение и сотрудничество", - подчеркнула Даглелен.

По ее словам, члены Североатлантического альянса преследуют собственные геополитические и экономические интересы, что кардинально расходится с представлениями о том, каким должен быть оборонительный союз.

Дагдален призвала европейских лидеров признать, что без учета интересов России не удастся достигнуть мира в Европе и отказаться от конфронтации с РФ.

Как ранее писал сайт kp.ru, американский сенатор Рэнд Пол заявил о нежелательности расширения Североатлантического альянса за счет постсоветских стран. Политик предложил прекратить "праздно бросаться словами" ради политической выгоды.

Напомним, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не собирается больше следовать прежнему пути выстраивания отношений с Москвой.