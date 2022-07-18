Узбекистан возобновил прерванное из-за пандемии автобусное сообщение с Россией

Фото: Пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана

Узбекистан возобновил регулярное автобусное сообщение с Россией, прерванное весной 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции. По маршруту Ташкент – Москва в понедельник, 18 июля, в 12:00 по местному времени (10:30 мск) был отправлен со столичного автовокзала «Ташкент

«Был отправлен первый после более чем двухлетнего перерыва регулярный автобусный рейс по маршруту Ташкент – Москва», - приводит ТАСС слова представителя администрации автовокзала.

Напомним, в минувшую субботу, 16 июля, власти Узбекистана объявили о возобновлении автобусного сообщения Ташкента с Москвой, Санкт-Петербургом и Казань с понедельника, 18 июля. Как сообщалось, каждый пассажир может взять с собой багаж весом до 30 килограммов, Цены на билеты составят от 800 тысяч сумов (73 доллара).

Согласно информации пресс-службы, маршруты из Ташкента в Москву будут выполняться по понедельникам и четвергам, из Ташкента в Санкт-Петербург - по средам и субботам, а из Ташкента в Казань - по вторникам и пятницам.