В офисе Зеленского заявили, что отстранение с должностей генпрокурора и главы СБУ не означает их увольнения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отстранение с должностей главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова и генерального прокурора страны Ирины Венедиктовой не означает их увольнение. Такое заявление сделал заместитель главы офиса украинского президента Андрей Смирнов.

Напомним, днем ранее, 17 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении от занимаемой должности генерального прокурора страны «в соответствии с частью второй статьи 11 закона Украины «О правовом режиме военного положения»», а другим указом отстранил главу Службы безопасности Украины (СБУ). При этом Ивана Баканова отстранили по статье ненадлежащем исполнении служебных обязанностей. Сам украинский лидер объяснил его увольнение многочисленными фактами государственной измены в ведомстве.

«Сейчас речи об увольнении этих двух чиновников не идет… Вчерашние акты не означают фактического увольнения», - заявил замглавы офиса украинского президента в эфире всеукраинского телемарафона, отметив, что на данный момент Венедиктова и Баканов отстранены от выполнения должностных обязанностей, однако окончательное решение будет принято главой государство по итогам служебных проверок и расследований.