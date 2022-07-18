Welt: немецкий курорт Баден-Баден опустел без российских туристов

Немецкий курорт несет потери из-за оттока российских туристов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курортный город Баден-Баден в Германии страдает из-за оттока российских туристов, пишет немецкая газета Welt.

Город, который на протяжении двух веков был "местом притяжения для русских", на фоне политизированных действия властей теряет симпатии людей, которые "спасли его от банкротства", говорится в публикации.

В частности, приводятся такие акции, как замена российского флага украинским в курхаусе, попытка переименования традиционного блюда "Руссишер Цупфкухен", разрыв деловых связей с Сочи и Ялтой, а также отмену концертов российских музыкантов. А в результате город "опустел".

"Уже сейчас пустуют магазины на Софиен-штрассе, торговой улице с самыми дорогими бутиками, - пишет издание. - Еще хуже выглядит пешеходная зона".

По оценке немецких журналистов, в виду указанных событий о доходе с российских туристов теперь "придется забыть на обозримое будущее, а возможно, и навсегда".

Как ранее писал сайт kp.ru, государственный министр по делам культуры ФРГ Клаудия Рот выразила мнение, что бойкот всего, что составляет русскую культуру, является неправильным со стороны западных стран. Министр привела в пример инцидент с запретом молодежному оркестру в одном из регионов Германии исполнять произведения Чайковского.

Чиновница заявила, что бойкотировать русскую культуру, "будь то литература, будь то Антон Чехов", было бы "совершенно неправильно" и подчеркнула, что "зачастую русские художники пытаются сохранить последние пространства свободы".