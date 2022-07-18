Глава Приамурья Василий Орлов: Мы видим заинтересованность предприятий в экспорте и импорте через новый международный мост

Международный мост между Благовещенском и Хэйхэ открылся месяц назад. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Грузопоток через новый международный мост между Благовещенском и Хэйхэ набирает обороты, сообщил глава Амурской области Василий Орлов. За первый месяц работы по нему прошли 412 автомобилей: 206 из России и столько же из Китая.

- Мы видим заинтересованность предприятий в экспорте и импорте через новый автомобильный пункт пропуска «Кани-Курган». Движение набирает обороты, за первый месяц работы по международному мосту через Амур границу пересекли 412 грузовиков. В последние две недели количество автомобилей растёт, - отметил губернатор Василий Орлов.

Российские и китайские предприятия отправляют по мосту товары народного потребления, продукты питания, запчасти.

- В Благовещенск из Хэйхэ доставили картон для производства упаковки пищевых продуктов, двери, обувь, канцелярские товары, запасные части и шины. В Китай отправили пиломатериалы, сухое молоко, косметику и другие товары, – рассказал губернатор Василий Орлов.

Таможенный пост международного автомобильного пункта пропуска «Кани-Курган» работает с 8 до 23 часов. Чтобы автомобили не скапливались при проходе через государственную границу, организована электронная очередь. Регистрация и оформление на электронной площадке происходит бесплатно.