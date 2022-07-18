Украинцы останутся без бесплатного жилья в Тбилиси Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэрия Тбилиси с 31 июля прекратит программу по обеспечению бесплатным жильем украинских граждан, перебравшихся в Грузию после начала специальной военной операции. Об этом заявили в пресс-службе столичной мэрии, уточнив, что украинцам будут выдаваться ежемесячные пособия в размере 300 лари (более 105 долларов).

«По распоряжению правительства Грузии от 13 июля 2022 года граждане Украины, прибывшие в Грузию из-за военных действий на Украине, с 15 июля текущего года получат денежную помощь: 300 лари на семью и дополнительно 45 лари (около 16 долларов) на человека», - приводит ТАСС заявление столичной мэрии.

Как сообщается, международные организации World Vision и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) рассматривают выделения 235 лари (более 82 долларов) на человека.

Действие программы по обеспечению бесплатным жильем украинских граждан началось 1 марта текущего года. За данный период власти Тбилиси разместили в гостиницах свыше 5,1 тысяч человек. Более 2,3 тысяч граждан Украины до сих пор проживают в гостиницах. Бесплатное жилье обошлось мэрии в 11 млн лари (более 3,8 млн долларов).