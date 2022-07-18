Проректор Российской таможенной академии покончил с собой после ареста за сбыт наркотиков

Залим Керефов Фото: соцсети

Проректор Российской таможенной академии Залим Керефов покончил с собой. Ранее мужчину арестовали по делу о сбыте наркотических веществ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

- Тело Керефова нашли без признаков жизни сегодня утром в одиночной камере первого следственного изолятора в Ногинске, куда он был определен судом после задержания на время расследования уголовного дела в его отношении, — рассказал собеседник агентства.

Следственный комитет по Московской области сообщил о возбуждении уголовного дела по факту халатности должностных лиц.

- Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление должностного лица, допустившего халатность, — говорится в сообщении СК.

Напомним, Залима Керефова задержали по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере 6 июля. По материалам, собранным оперативниками ФСБ, было возбуждено уголовное дело. Сейчас ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причастных к производству и сбыту наркотиков. Проректор был задержан на рабочем месте. В служебных кабинетах прошли обыски.

Позже видео задержания мужчины опубликовала Федеральная служба безопасности. Ведомство сообщило, что у других подозреваемых изъяли 62 килограмма наркотиков. Установлено, что Керефов продавал запрещенные вещества через сеть магазинов в даркнете. Среди покупателей были и сотрудники Таможенной академии.