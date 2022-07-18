Чехия предложила ЕС пересмотреть отношения с Россией с учетом "новых угроз"

Чехия предлагает Евросоюзу пересмотреть отношения с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский выступил с инициативой пересмотреть основы отношений Евросоюза и России с учетом "новых угроз". Об этом он объявил журналистам в понедельник, 18 июля 2022 года.

Дипломат отметил, что намерен выступить по этому поводу перед европейскими дипломатами на заседании глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

"Есть ряд основополагающих принципов, на которых основаны отношения Европейского союза и Российской Федерации, которые должны быть обновлены и адаптированы к новой реальности враждебности, нам надо быть подготовленными к российским угрозам", - уточнил Липавский.

Напомним, министры иностранных дел стран Евросоюза на заседании в Брюсселе намерены обсудить ужесточение санкций против России. Об этом рассказал журналистам источник в ЕС.

Как ранее писал сайт kp.ru, постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что отношения России и Евросоюзу предстоит создать новую систему взаимоотношений на основе равноправия. По словам дипломата, отношения России и Евросоюза "продолжают деградировать", и они уже не будут такими, как раньше.