Премьер Шри-Ланки заявил, что антироссийские санкции поставят на колени не Москву, а страны третьего мира

Ранил Викрамасингхе Фото: REUTERS

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил, что санкционные ограничения Запада в отношении Москвы, поставят на колени не Москву, а страны третьего мира, которые и пострадают от этих санкций.

«Вы думаете, санкции будут действенны? Они только приведут к росту цен. Давайте посмотрим на вводимые санкции и спросим себя, нужны ли они. Санкции не поставят Россию на колени, но они поставят на колени остальную часть третьего мира», - приводит телеканал Doordarshan India слова премьера.

Викрамасингхе заявил, что антироссийские ограничения сказываются на странах, подобных Шри-Ланке, где продукты питания не являются общедоступными. По словам глав правительства республика, антироссийские санкции и ситуация на Украине стали причиной глобального продовольственного и топливного кризисов.

«Проблемы, с которыми мы сталкиваемся в Шри-Ланке, частично созданы нами самими, а частично вызваны внешними событиями», - отметил он, подчеркнув, что глобальный и внутренний кризис «объединились и привели» страну к уровню, когда, согласно разным оценкам, до 6 млн граждан сталкиваются с недоеданием.

Напомним, сегодня, 18 июля, власти Шри-Ланки вновь объявили чрезвычайное положение.