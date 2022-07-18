Песков заявил, что ситуация в экономике России лучше, чем ожидал Запад

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ситуация в экономике России лучше, чем ожидал Запад, вводя против России нелегитимные санкции. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 18 июля. Его словам

По словам пресс-секретаря президента РФ недружественные действия западных стран нанесли вред, но не такой, как им хотелось.

Дмитрий Песков также добавил, что все это не отменяет амбициозных планов российского лидера Владимира Путина по развитию страны.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России на фоне санкций Запада увеличилось количество закрытых компаний. Так, с марта по июнь 2022 года закрылись 113,5 тысячи предприятий, что на 17,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Напомним, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил мнение, что санкции в отношении России не подействуют моментально. По его словам, для того, чтобы дождаться их эффекта, необходимо "стратегическое терпение".