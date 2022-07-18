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Экономика18 июля 2022 9:47

Песков допустил отход от долларов в измерении объема торговли России и Ирана

Страны готовят всеобъемлющий договор о сотрудничестве
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия и Иран постепенно отойдут от практики измерения объема торговли в долларах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 24".

"Со временем, наверное, мы отойдем от этой практики по мере того, как мы будем развивать наше взаимодействие в банковской финансовой сфере", - уточнил официальный представитель Кремля.

Дмитрий Песков добавил, что Россия и Иран готовят всеобъемлющий договор о сотрудничестве. Документ планируется подписать после правок.

"Мы надеемся, что после того, как какие-то дополнительные правки с учетом мнения иранской стороны будут внесены и согласованы, можно будет выйти на подписание достаточно быстро и уже в ближайшее время", - уточнил пресс-секретарь российского лидера.

Как ранее писал сайт kp.ru, Дмитрий Песков назвал санкционные ограничения ценой, которую Россия и Иран платят за независимость и суверенитет.

Официальный представитель Кремля отметил, что еще "со времен Советского Союза против нашей страны вводились различные ограничения, общее количество которых измеряется, наверное, тысячами, ограничения в самых различных областях".