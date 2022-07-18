Войска ДНР взяли Авдеевку в полукольцо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в понедельник, 18 июля, заявил, что войска республики полностью перекрыли в двух местах дорогу из Авдеевки в Константиновку, уточнив, что теперь Авдеевка взята в полукольцо

«Мы полностью перекрыли в двух районах дорогу, соединяющую Авдеевку и Константиновку, Авдеевка сейчас охвачена полукольцом», - заявил официальный представитель Народной милиции ДНР в эфире Первого канала.

В минувшую пятницу, 15 июля, появилось сообщение о том, что бойцы интернациональной бригады «Пятнашка» зашли в Авдеевку и готовы разрезать украинскую группировку, которая находится в городе. Бригада смогла закрепиться на северо-востоке Авдеевки на бывших позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ). В их задачу входит удержание противника под контролем для того, чтобы украинским военным не удавалось выйти из укреплений.