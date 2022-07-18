Россия и Белоруссия подписали меморандум о защите персональных данных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин Фото: REUTERS

Россия и Белоруссия подписали меморандум о взаимодействии в сфере защиты прав субъектов персональных данных. Об этом сообщает пресс-служба белорусского Национального центра защиты персональных данных.

В ведомстве уточнили, что соглашение предусматривает проведение совместных мероприятий, в том числе консультаций, рабочих встреч, семинаров и круглых столов. Кроме того, планируются научные исследования и стажировки по данному вопросу.

Как ранее писал сайт kp.ru, Государственная дума РФ в ходе пленарного заседания в среду, 6 июля, приняла закон о закреплении режима оборота персональных данных, который предусматривает возможность передачи биометрических данных в Единую биометрическую систему (ЕБС) без получения на это согласия их владельца, но с уведомлением его.

В документе говорится о возможности передачи собранных в информационные системы финансовых и иных организаций биометрических персональных данных в единую систему, с уточнением, что при этом будет происходить обязательное уведомление владельца персональных данных о факте передачи данной информации.