Мишустин заявил, что Рогозин скоро «займёт своё место в строю»

Дмитрий Рогозин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник, 18 июля, заявил, что бывший глава госкорпорации «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин вскоре «займёт своё место в строю».

«Уверен, что в скором времени он [Рогозин] займет свое место в строю», - заявил глава российского правительства в понедельник, 18 июля, в ходе совещания с вице-премьерами, выразив также благодарность бывшему главе «Роскосмоса» за четыре года руководства госкорпорации.

Напомним, в минувшую пятницу, 15 июля, президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности главы госкорпорации «Роскосмос». Вместо него на пост руководителя «Роскосмоса» российский лидер назначил Юрия Борисова.

Как писал сайт kp.ru, позже Рогозин заявил, что был назначен генеральным директором «Роскосмоса» в самое тяжелое время, указав на то, что это был период, когда каждый день он искал деньги для того, чтобы не остановились предприятия.