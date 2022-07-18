Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ленинградской области

Ми-8 совершил жесткую посадку во время учебно-тренировочного полета Фото: Андрей АБРАМОВ

Вертолет Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии совершил жесткую посадку в Ленинградской области. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства в понедельник, 18 июля 2022 года.

"В Ленинградской области при выполнении учебно-тренировочного совершил жесткую посадку вертолёт Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии", - говорится в тексте поста.

По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений инфраструктуры. На месте происшествия работает специальная комиссия. Она устанавливает причины и обстоятельства инцидента.

В Росгвардии уточнили, что вертолет выполнял учебно-тренировочный полет.

Как ранее писал сайт kp.ru, вертолет Ми-8 авиакомпании "Полярные авиалинии" потерпел крушение в Якутии. В результате чрезвычайного происшествия пострадали три члена экипажа. Воздушное судно было задействовано в мероприятиях по тушению лесных пожаров в Алданском районе.

Напомним, причиной жесткой посадки военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области стала неисправность двигателя. В Минобороны РФ пояснили, что воздушное судно совершало учебно-тренировочный полет без груза, а когда экипаж обнаружил неисправности двигателя, принял решение преступить к посадке самолета на грунт.