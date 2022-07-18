Песков заявил, что все кандидаты в премьеры Британии не отличаются «дипломатической сдержанностью»

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что все кандидаты в премьеры Британии не отличаются «дипломатической сдержанностью».

- Действительно, все претенденты на этот пост (премьера Британии) не могут похвастаться, наверное, дипломатической сдержанностью, но скорее это их проблемы, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

По его словам, Москва тщательно фиксирует все заявления кандидатов.

Напомним, 7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что принял решение покинуть свой пост. Помимо этого, он планирует покинуть должность лидера Консервативной партии. Джонсон поблагодарил тех, кто голосовал за Консервативную партию. Он объяснил, что продолжал выполнять обязанности в последние дни, так как это «его долг». Политик добавил, что гордится достижениями британского правительства под его руководством. Он упомянул выход Великобритании из Евросоюза, а также успешную борьбу страны с пандемией коронавирусной инфекции. По словам Джонсона, он пытался убедить коллег в том, что смена лидера в текущей ситуация будет слишком «эксцентричным». Политик выразил сожаление, что не добился успеха в этом.