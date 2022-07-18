Финансирование АПК Чувашии увеличилось более чем на треть

Об этом рассказали в ходе «круглого стола», который прошел в Чебоксарах в рамках выездного заседания Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Российской Федерации.

Госпрограмма развития сельского хозяйства предусматривает 69 направлений поддержки. Также успешно реализуются мероприятия по развитию села, его инфраструктуры и по поддержке сельских специалистов. Как отметил глава Чувашии Олег Николаев, тема развития агропромышленного комплекса и в целом села – это важные направления в развитии страны, зона пристального внимания Президента и Правительства, поэтому развитие сельского хозяйства в Чувашии рассматривается не просто как развитие экономики региона или его экономического потенциала, но и как возможность улучшения условий жизни на селе.

По словам Заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министра сельского хозяйства Сергея Артамонова, в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности основными видами сельскохозяйственной продукции Чувашия себя обеспечивает полностью. В том числе картофелем — в 1,8 раза выше уровня потребления, овощами — больше на 21,4%, молока — в 1,45 раза больше, мясо — на уровне потребления.

Как стало известно, по эффективности сельскохозяйственного производства Чувашия занимает 5 место в ПФО. В том числе: 1 место — по картофелю и овощам; 2 место — по зерну и молоку; 4 место — по мясу. При этом в условиях санкций организации АПК Чувашии наращивают объемы производства. По оценке в первом полугодии 2022 года индекс физического объема составит примерно 105%. Производство мяса увеличилось на 4,1%, молока — на 2,8%, яиц — на 21,8%.