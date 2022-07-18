ФСБ выявила в Ростовской области украинца, прибывшего в РФ для сбора данных о перемещениях военной техники

В Ростовской области ФСБ выявила украинца, прибывшего в Россию для сбора данных о перемещениях военной техники Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники Федеральной службы безопасности выявили в Ростовской области украинца, прибывшего в Россию для шпионажа в пользу Украины.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, мужчина прибыл в РФ для выполнения задачи СБУ «по сбору и передаче сведений о передвижении по территории Ростовской области российской военной техники».

По данным ФСБ, с 2017 по 2018 годы мужчина принимал участие в боевых действиях в Донбассе, после этого его завербовала СБУ. Украинец занимался сбором информации социально-политического и военного характера на территории ЛНР и ДНР. Сотрудники ФСБ объявили мужчине официальное предостережение.

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала оперативную съемку задержания 11 членов ИГИЛ* в Карачаево-Черкесии. Как уточнили в пресс-службе ведомства, задержанные вели подпольную деятельность на территории республики с целью вербовки местных жителей для вовлечения в террористическую деятельность, а также вели пропаганду терроризма в интернете. В ходе обыска у террористов изъяли 10 единиц гражданского оружия, три гранаты, пистолет Макарова, обрез охотничьего ружья, много боеприпасов и средства связи, которые содержат материалы, подтверждающие причастность этих людей к террористической деятельности.

*Запрещенная в России террористическая организация