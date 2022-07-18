Мишустин рассказал, чем займется Денис Мантуров на посту вице-премьера России

Денис Мантуров Фото: Олег ЗОЛОТО

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что Денис Мантуров на посту вице-премьера будет курировать вопросы промышленности.

- На новой должности вы будете курировать вопросы государственной политики в сфере промышленности, а также выполнение программ развития атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной, радиоэлектронной и оборонной отраслей, — сказал Мишустин.

Он напомнил, что все вице-премьеры занимаются развитием конкретных регионов России. Мишустин сообщил, что за Мантуровым будет закреплен Уральский федеральный округ. Премьер выразил уверенность, что у Мантурова есть все качества для реализации поручений главы государства.

Напомним, Государственная дума РФ в ходе заседания в пятницу, 15 июля 2022 года, утвердила главу Министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост заместителя главы правительства России. За его кандидатуру проголосовали 394 депутата, против нет, еще 1 воздержался. Мантуров поблагодарил парламентариев за оказанное доверие. До этого в нижней палате парламента прошло традиционное «выступление кандидата»: самопрезентация и ответы на вопросы от народных избранников. Мантуров рассказал, что по итогам 2021 года из-за ухудшения экспортных возможностей в России ожидается падение — в металлургии, химическом комплексе и лесной промышленности, несмотря на значительный рост в оборонно-промышленном комплексе.