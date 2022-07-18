H&M проведет распродажу в России с 1 августа 2022 Фото: REUTERS

Компания H&M заявила, объявившая об уходе с российского рынка, с 1 августа текущего года начнет открывать оффлайн-магазины в России для проведения распродаж своего оставшегося товара. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«С 1 августа начнется постепенное временное открытие большинства наших магазинов. Ожидается, что они будут оставаться открытыми в течение ограниченного периода времени, пока не будет продана большая часть оставшихся запасов», - приводит РИА Новости заявление, сделанное в пресс-службе компании.

Напомним, сегодня, 18 июля, шведский ретейлер H&M, который в начале марта заявил о временной приостановке продажи товаров на территории России, сообщил, что окончательно покидает российский рынок, назвав причиной «операционные проблемы и непредсказуемость будущего». Как говорилось в пресс-релизе, в рамках сворачивания бизнеса будут открыты магазины для проведения распродаж.

Как писал ранее сайт kp.ru, сеть магазинов фирмы H&M в отчете в конце июня 2022 года заявила, что после закрытия магазинов в России и Белоруссии потеряла перспективную прибыль на сумму свыше 22 млн долларов.