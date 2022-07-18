Экс-командующий НАТО Ставридис считает, что спецоперация на Украине закончится до конца 2022 года

Экс-командующий НАТО считает, что спецоперация на Украине закончится до конца 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший командующий силами Североатлантического альянса в Европе Джеймс Ставридис выразил мнение, что спецоперация РФ на Украине закончится до конца года.

В интервью изданию Insider он заявил, что конфликт, по его мнению, продлится еще 4-6 месяцев. Спецоперация закончится перемирием и «продолжающейся враждебностью», считает Ставридис.

Он также выразил мнение, что обе стороны не смогут выдержать дольше вышеуказанного срока.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция Москвы на Украине завершится, когда все поставленные цели будут достигнуты, отметив, что четких временных рамок нет, а главным является эффективность. Песков также напомнил, что президент России Владимир Путин ранее неоднократно указывал на тот факт, что Вооруженные силы Российской Федерации имеют четкий приказ избегать ущерба для гражданской инфраструктуры, а также жертв среди мирного населения.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что такие действия, как военная спецоперация на Украине, не могут быть моментальными.