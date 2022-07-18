Путин призвал увеличить среднюю продолжительность жизни в России до 78 лет Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в понедельник, 18 июля, заявил, что продолжительность жизни в стране в текущем году превысила 73 года. По его словам, это хороший показатель, однако необходимо стремиться к показателю в 78 лет к 2030 году.

Как сообщил глава государства, по итогам второго квартала текущего года показатели смертности в стране снизились до уровня 2019 года, то есть до допандемийного года, а продолжительность жизни за этот же квартальный период, согласно предварительным оценкам, превысила 73 года.

«В целом это хороший результат, но важно устойчиво двигаться к поставленной цели - росту продолжительности жизни в России до 78 лет к 2030 году», - отметил российский президент в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции.

Путин также обратил внимание на ускорение принятия, а также реализации программ по борьбе с такими заболеваниями, как гепатит С и сахарный диабет.