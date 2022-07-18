Путин предложил закрепить за каждым вице-премьером вопросы развития в высокотехнологичных направлениях

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в понедельник, 18 июля, предложил закрепить за каждым вице-премьером страны вопросы развития в высокотехнологичных направлениях.

Глава государства назвал целесообразным закрепить за каждым направлением в высокотехнологичных отраслях ответственного в ранге вице-премьера.

«У нас Андрей Рэмович (Белоусов) отвечает за все, за всю эту поляну, но мне представляется целесообразным, чтобы под его руководством... Вот наметили бы грядку для каждого заместителя председателя правительства», - заявил российский президент в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции.

Путин призвал определить в данной сфере «более амбициозные показатели, исходя из сегодняшних потребностей нашей экономики». Глава государства попросил премьер-министра Михаила Мишустина проконтролировать данные поручения.

Российский президент также заявил, что в проекты развития сквозных технологий в России нужно привлекать частный бизнес, а ставка на госкомпании в рыночных условиях не всегда обеспечивает результат.