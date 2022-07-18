Жителей Германии предупредили о росте цен на газ

Uniper предупредила жителей Германии о возможном повышении цен на газ Фото: REUTERS

Немецкая энергетическая компания Uniper предупредила жителей Германии о возможном повышении стоимости газа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании в понедельник, 18 июля 2022 года.

Uniper также уточнила, что поставляемого голубого топлива не хватает для обеспечения всех потребителей, поэтому она начала выкачивать газ из своих хранилищ.

Как ранее писал сайт kp.ru, после остановки "Северного потока" на плановое обслуживание суточный отбор газа из подземных хранилищ Германии превысил закачку впервые с апреля 2022 года.

Так, 12 июля из немецких газовых хранилищ (ГПХ) отобрано 85,5 млн кубометров голубого топлива, в то время как поступление в ГПХ составило только 72,6 млн кубов. Таким образом, всего за сутки запасы газа Германии уменьшились почти на 13 млн кубометров.