Путин заявил, что Россия не будет оторвана от мира, несмотря на санкции Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин в понедельник, 18 июля, заявил, что Россия не будет оторвана от всего мира, несмотря на все санкционные ограничения, принятые на сегодняшний день, подчеркнув, что в своем развитии страна не будет отступать на десятилетия назад, как ей предрекают недоброжелатели.

«Ясно, что мы не можем оторвано от всего мира развиваться, но так и не будет», - заявил российский лидер во время совета по стратегическому развитию и национальным проектам, комментируя ограничения, которые вводят западные страны в отношении Москвы.

Путин добавил, что в современном мире невозможно «циркулем обвести и выставить огромный забор».

Напомним, сегодня, 18 июля, министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что Вена на себе ощущает последствия антироссийских санкций, поскольку Москва является важным торговым партнером, в том числе по вопросу поставок природных ресурсов. Такое заявление глава внешнеполитического ведомства сделал по прибытии на встречу глав МИД стран-членов Европейского союза, где они будут обсуждать новый пакет санкционных ограничений в отношении России.