Путин поздравил российских школьников с победами на международных Олимпиадах

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин поздравил школьников из России с победами на школьных международных Олимпиадах.

- Сердечно поздравляю победителей, молодцы ребята! — сказал российский лидер в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции.

Ранее армянском Ереване завершилась 33-я Международная биологическая олимпиада школьников (IBO-2022). Российская сборная завоевала 4 золота, а выпускник школы Центра педагогического мастерства Яков Коробицын стал абсолютным победителем олимпиады по количеству набранных баллов. В этом году выпускники российских школ показали лучший результат среди 62-х стран – участников.

До этого школьники из России стали призерами 63-й международной олимпиады по математике в норвежском Осло. Они завоевали три золотые и три серебряные медали.