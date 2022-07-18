Путин жестом показал, как снижается инфляция в России

Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин сообщил о снижении уровня инфляции в России. Заявление было сделано во время совещания Совета по стратегическому и нацпроектам. Мероприятие проходит в формате видеоконференции.

- Даже при повышенной инфляции текущего года, она, слава богу, снижается постепенно, мною была поставлена задача по снижению уровня бедности и неравенства, — заявил президент России, покачав ладонью над столом.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что инфляция в России ко второму кварталу следующего года может оказаться значительно ниже, чем в Европейском союзе. Он также отметил, что одним из ключевых факторов, который положительно влияет на устойчивость российской экономики, является самообеспечение ключевыми базовыми ресурсами.

До этого Росстат сообщил, что годовая инфляция в России в июне текущего года замедлилась до 15,9% против 17,1% в мае. В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,35%.