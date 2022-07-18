Глава МИД Австрии Шалленберг заявил, что отказ от газа из России не обсуждается

Александер Шалленберг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отказ от российского газа не обсуждается на встрече глав министерств иностранных дел стран-участников Евросоюза в Брюсселе, которая проходит в понедельник, 18 июля 2022 года. Об этом заявил журналистам глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

"Раньше велась жесткая дискуссия о том, что мы должны перестать получать газ [из России], и мы, как и ряд других стран ЕС, четко сказали - это не обсуждается, потому что это сильно затронуло бы нас", - подчеркнул Шалленберг.

В связи с этим австрийский дипломат призвал всех "быть реалистами, даже если это неприятно".

Как ранее писал сайт kp.ru, член комитета торгово-промышленной палаты РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК Рустам Танкаев заявил, что гипотетический отказ Евросоюза от российского газа сродни "самоубийству".

Напомним, Еврокомиссия (ЕК) разрабатывает экстренный план действий Европейского союза на случай полного отключения Россией газа. Такое заявление сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, документ будет основан на чрезвычайных планах стран, входящих в Евросоюз.