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В мире18 июля 2022 12:29

Швейцария отказалась лечить раненых с Украины

Tages Anzeiger: Швейцария отказалась лечить раненых с Украины
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Швейцария отказалась лечить раненых с Украины

Швейцария отказалась лечить раненых с Украины

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Швейцарии ввиду позиции нейтралитета заявили отказ на запрос по линии Североатлантического альянса о приеме на лечение военных и гражданских лиц, которые получили ранения во время боевых действий на Украине.

Как передает газета Tages Anzeiger, украинские больницы перегружены, поэтому Киев пытается эвакуировать раненых за границу. Сообщается, что Швейцарию официально попросили оказать содействие еще в мае этого года. Хотя кантоны со своими госпиталями отреагировали положительно, в конце июня 2022 года Министерство иностранных дел Швейцарии выступило с отказом.

По первоначальному запросу, в госпиталях Швейцарии должны содержаться не только украинские военные, но и гражданские, в том числе женщины и дети, причем не только получившие ранения. Данный запрос пришел не напрямую от правительства Украины, а от Координационного центра по реагированию на стихийные бедствия в Евро-Атлантике, который является одной из структур НАТО.

Согласно данным издания, главным аргументом внешнеполитического ведомства Швейцарии в данном стало возможное нарушение нейтрального статуса. В министерстве также указали на то, что «отличить гражданских лиц от военных почти невозможно».