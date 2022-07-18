В России назвали срок преодоления последствий санкций для IT-отрасли

Вице-премьер Чернышенко заявил, что последствия санкций для IT в России компенсируют за три-пять лет Фото: REUTERS

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что потенциал российской IT-отрасли позволяет в течение трех-пяти лет полностью компенсировать последствия санкционных ограничений.

«Отмечу, что несмотря на введенные ограничения и уход зарубежных вендоров с российского рынка наш потенциал IT-отрасли позволяет полностью в течение трех-пяти лет компенсировать эти последствия санкций», - заявил российский вице-премьер во время совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Чернышенко также выразил уверенность, что при мобилизации, которая на сегодняшний день идет «в полный ход», эти ограничительные меры «не повлияют на конечные сроки достижения показателей по цифровой зрелости».

Как писал сайт kp.ru, во время совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент России Владимир Путин заявил, что наша страна не будет оторвана от всего мира, несмотря на все ограничительные меры, принятые на сегодняшний день. По его словам, в своем развитии Россия не будет отступать на десятилетия назад, как ей предрекают недоброжелатели.