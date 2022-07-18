В Госдуму внесен законопроект о запрете проката фильмов с пропагандой нетрадиционных отношений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Государственную думу внесли законопроект, предполагающий запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на фильмы, содержащие пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Как сказано в пояснительной записке, размещенной на сайте Госдумы, документом «устанавливается прямой запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на любые материалы кинематографии, допускающие пропаганду отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений».

Как писал сайт kp.ru, ранее в России предложили ужесточить запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Законопроектом предусматривается штраф 40-50 тысяч рублей для граждан, 100-500 тысяч рублей для должностных лиц, от 1 до 5 миллионов рублей или приостановка работы на 90 суток для юридических лиц.

При использовании для пропаганды СМИ или интернета предусматривается штраф 100-500 тысяч рублей для граждан, от 500 до миллиона рублей для должностных лиц, 10 миллионов рублей или приостановка работы на 90 суток для юрлиц.