Александр Ширвиндт госпитализирован в Боткинскую больницу после приступа стенокардии Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Президент московского Театра Сатиры актер Александр Ширвиндт был госпитализирован в Боткинскую больницу после того, как у него случился приступ стенокардии, рассказали в театре.

«У Александра Анатольевича был небольшой приступ стенокардии. Сейчас он в Боткинской больнице. Его состояние стабильное», – передает РИА Новости сообщение пресс-службы театра.

Напомним, в 2020 году Ширвиндт перенес коронавирусную инфекцию – из-за болезни его пришлось госпитализировать. Его сын говорил, что он, скорее всего, подхватил COVID-19 у себя в театре, который не мог бросить, несмотря на запреты и ограничения для людей старше 65 лет. Вместе с актером в больничном боксе оказалась и его супруга Наталья Белоусова. Александр Ширвиндт и его жена пролежали в больнице дольше запланированного срока.

Ранее актер делился секретом поддержания себя в форме. По его словам, он проводит тяжелую зарядку по утрам.