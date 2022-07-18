Житель США умер после заражения амебой-мозгоедом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Житель американского штата Миссури скончался после заражения одноклеточным организмом амебой Naegleria fowleri, известной под названием «пожирающая мозг».

Как передает телеканал ABC News, американский гражданин проходил лечение в отделении интенсивной терапии от первичного амебного менингоэнцефалита. Тем не менее мужчину спасти не удалось.

«Хотя случаи заражения Naegleria fowleri крайне редки, после заражения они обычно заканчиваются смертельным исходом», - сообщила телеканалу представитель департамента здравоохранения Лиза Кокс.

По словам представителя здравоохранения, американец мог заразиться во время купания в озере Айова в начале июля. В виде предупредительной меры, Министерство здравоохранения и социальных служб Айовы приняло решение временно закрыть пляж на озере с 8 июля. На сегодняшний день ведомство проводит исследования совместно с Центром по контролю и профилактике заболеваний.

Как сообщается, подобные случаи встречались в Соединенных Штатах 154 раза с 1962 по 2021 год. Отмечается, что из заразившихся выжили только четыре человека.