Мосгорсуд признал законным домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау

Владимир Мау Фото: Владимир ГЕРДО/ТАСС

Московский городской суд принял решение признать законным домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау.

- Суд рассмотрел апелляционную жалобу на избрание Мау домашнего ареста и постановил оставить решение без изменения, — цитирует решение суда ТАСС.

Ранее Владимиру Мау были предъявлены обвинения по двум эпизодам мошенничества. Первый эпизод мошенничества связан с фиктивным трудоустройством в вуз 12 сотрудников Министерства просвещения РФ. По нему Мау вместе с бывшим замминистра Мариной Раковой, а также заместителем гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгением Заком обвиняют в хищении свыше 20 миллионов рублей. Второй эпизод мошенничества также касается фиктивного трудоустройства сотрудника Минпросвещения. Мау могут вменить еще один мошенничества и на данный момент следователи проверяют эпизод с хищением бюджетных средств при исполнении проекта «Образование» на сумму около 20 миллионов рублей.