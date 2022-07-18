В МВД ЛНР заявили об установлении контроля над Северском Фото: Александр КОЦ

Силы Луганской народной республики взяли под контроль над городом Северск в Донецкой народной республике, заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

«Северск под нашим контролем», – сказал он в эфире «Первого канала».

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе союзные силы Луганской народной республики и России зашли в Северск и взяли его под оперативный контроль. Кроме того, в ЛНР заявляли о взятии под контроль путей отхода украинских войск из Северска и Соледара.

Ранее Министерство обороны России заявило об уничтожении 115-й бригады Вооруженных сил Украины на северском направлении.

Напомним, страны Запада пригрозили президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить поставки вооружения, если украинские войска сдадут город Славянск в Донецкой области. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.