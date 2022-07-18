Рада приняла закон, запрещающий давать географическим объектам названия, связанные с Россией Фото: REUTERS

Верховная рада приняла в первом чтении проект закона, который запрещает присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией или ее деятелями. Об этом в понедельник, 18 июля, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко.

«На Украине запретили присваивать географическим объектам названия, которые превозносят и пропагандируют ... [Россию] или ее достопримечательности, даты, города или известных деятелей», - написал украинский депутат в своем Telegram-канале.

Напомним, еще в апреле этого года украинские депутаты предложили внести изменения в закон «О географических названиях» с запретом на присвоение географическим объектам на Украине названия, которые «превозносят, увековечивают, пропагандируют или символизируют» Россию, а также ее исторические и культурные города, даты, места, события и деятелей, «которые осуществляли военную агрессию против Украины и других суверенных стран, государственную тоталитарную политику и практику, связанную с преследованием оппозиции».

В пояснительной записке отмечалось также недовольство некоторыми названиями улиц в городах Украины, говоря о том, что вслед за декоммунизацией должна пройти «деколонизация и полное возобновление украинской исторической национальной топонимики».