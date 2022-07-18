Путин освободил Михаила Виноградова от должности уполномоченного России при ЕСПЧ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Михаила Виноградова от должности уполномоченного РФ при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

«Освободить начальника Главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ Виноградова Михаила Владимировича от осуществления функций уполномоченного РФ при Европейском суде по правам человека», – сказано в указе, размещенном на портале правовой информации.

Напомним, в середине марта Европейский суд по правам человека заявил, что после выхода России из Совета Европы рассмотрение жалоб в отношении страны приостанавливается. Сенатор Андрей Клишас заявлял, что выплаты России по уже вынесенным решениям ЕСПЧ будут осуществляться только в рублях.

Как писал сайт kp.ru, в середине марта Россия приняла решение о выходе из Совета Европы. Соответствующее письмо министра иностранных дер РФ Сергея Лаврова о данном решении российской стороны уже вручено генеральному секретарю организации.