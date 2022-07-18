Газоснабжение Запорожской области восстановят путем прокладывания трубопровода из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что газоснабжение области, где Украина ранее отключила газ, будет восстановлено через два месяца при помощи прокладывания трубопровода из России.

Как напомнил Рогов, ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин говорил, что «через два месяца газ будет, труба будет проложена». Член главного совета администрации области также заявил, трубопровод прокладывается через освобожденные территории, в том числе Донецкую Народную Республику (ДНР), отметив, что на время, которое нужно для восстановления газоснабжения, местных жителей решили обеспечить бытовыми электроплитами. По его словам, на данный момент необоходимо около 100 тысяч плит.

«Я обратился к крупнейшему производителю плиток в России, это компания в Санкт-Петербурге ... сделали продажную цену около 400 рублей, такой цены просто не существует. И сейчас мы заняты поиском финансовых средств, чтобы купить у них. Плюс мы открыли три пункта приема Москве ... куда люди могут принести плитки», - рассказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».