Официальный курс доллара на 19 июля 2022 года упал до 56,56 рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центробанк России установил курс доллара и евро на вторник, 19 июля 2022 года.

Официальный курс американский валюты регулятор установлен на уровне 56,5616 рубля, что на 1,27 рубля ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро Центробанк России также понизил. Европейская валюта будет торговаться на уровне 57,1526 рубля ( - 0,73)

Напомним, на прошлой неделе, 12 июля, курс евро опустился ниже одного доллара впервые с 2002 года. Как писал сайт kp.ru, такое понижение курса европейской валюты объясняют опасениями надвигающейся на Европейский союз рецессии, а также сообщениями о рекордном уровне инфляции, которая была отмечена в июне этого года в 19 странах еврозоны, составив 8,6% против 8,1% в мае 2022 года. Кроме того, ожидается ужесточение денежно-кредитной политики Центрального банка еврозоны.