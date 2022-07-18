В США назвали три условия прекращения военной помощи Украине

В Соединенных Штатах назвали три условия прекращения военной помощи Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американское издание The Economist назвало три условия, при которых Вашингтон прекратить оказывать помощь Украине.

Первое условие — победа на промежуточных выборах республиканцев, в рядах которых может оказаться много молодых представителей.

- Если они составят большую долю республиканцев в Палате представителей, где рассматриваются законопроекты о расходах, и особенно если они будут удерживать баланс сил, предоставление большей помощи Украине станет сложнее, — говорится в статье.

Второе условие — рост недовольства среди простых американцев. В частности, они не готовы терпеть инфляцию и увеличение стоимости топлива из-за Украины.

Третьей причиной отказа Вашингтона от поддержки Киева может стать риск затяжного конфликта.

Ранее Бюро экономической безопасности Украины сообщило, что выявило случаи продажи поступающей с Запада гуманитарной помощи, а также продукции военного назначения. Сообщалось также о возбуждении около десяти уголовных дел. Позже американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала Конгресс США создать механизм контроля за оказанием помощи Киеву. Министр обороны Украины Алексей Резников в свою очередь заявлял, что некоторые из украинских союзников направили в страну военных представителей для наблюдения за потоком предоставленного оружия.