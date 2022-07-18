Reuters: «Газпром» объявил о форс-мажоре по поставкам газа в одну из стран Европы

«Газпром» объявил о форс-мажоре по поставкам газа в одну из стран Европы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский холдинг «Газпром» предупредил о форс-мажорных обстоятельствах с поставками газа минимум одного из крупных потребителей в Европе.

Как передает Reuters со ссылкой на письмо компании, «Газпром» сообщил клиенту, что не сможет выполнить обязательства по поставкам по «чрезвычайным причинам», от холдинга не зависящим. Режим форс-мажора вступил в силу с четверга, 14 июля.

В сообщении уточняется, что речь идет о поставках газа по трубопроводу «Северный поток».

Напомним, ранее Канада приняла решение вернуть Германии турбину Siemens для «Северного потока», однако «Газпром» заявил, что компания не располагает документами на вывоз данной турбины. Канадская компания Siemens Energy отказалась комментировать информацию журналистов о том, что турбина для повышения прокачки газа по «Северному потоку» отправлена в Германию.

Тем временем «Газпром» зафиксировал исторический рекорд по объему поставок газа в Китай.