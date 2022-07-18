Российские школьники завоевали золотые медали на международной Олимпиаде по химии в Китае

Школьники из России завоевали золотые медали на международной Олимпиаде по химии в Китае Фото: Минпросвещения РФ

Российская команда завоевала четыре золотых медали на 54-й Международной химической олимпиаде школьников, проходившей в китайском городе Тяньцзинь. Об этом сообщило Минпросвещение РФ.

Как уточнило ведомство, «золото» завоевали Виктор Кошлань и Артем Гуляев из Москвы, Владимир Михайленко из Саранска, а также Никита Перов из Казани.

- Наша сборная год от года показывает стабильно высокий результат, что говорит о качестве отечественного школьного образования, — прокомментировал выступление школьников глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Он также пожелал учащимся продолжать развивать свои таланты и не останавливаться на достигнутом.

Ранее армянском Ереване завершилась 33-я Международная биологическая олимпиада школьников (IBO-2022). Российская сборная завоевала 4 золота, а выпускник школы Центра педагогического мастерства Яков Коробицын стал абсолютным победителем олимпиады по количеству набранных баллов. В этом году выпускники российских школ показали лучший результат среди 62-х стран – участников.

До этого школьники из России стали призерами 63-й международной олимпиады по математике в норвежском Осло. Они завоевали три золотые и три серебряные медали. Подготовка российской команды для участия в международной олимпиаде началась в июле 2021 года. В течение года были определены шесть участников олимпиады более чем из 40 кандидатов.