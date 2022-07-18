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Общество18 июля 2022 14:09

В Мурманской области построят технопарк, IT-специалисты получат по 2 млн рублей на развитие проектов

Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис, который подвел итоги форума «Умный город»
Павел ЧЕРНЫШОВ

Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис подвел итоги событий минувшей недели – III Всероссийского форума «Умный город: новые вызовы» и I Всероссийского молодежного форума «Умный город: наше будущее – новые лица».

Участие в мероприятиях приняли более 600 представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, IT-предпринимателей и компаний из более чем 50 городов страны. Около 300 участников состязались в хакатоне – командном соревновании разработчиков. 56 команд работали 18 часов, и авторы лучших решений получили по 200 тысяч рублей.

«Для того, чтобы талантливые специалисты в сфере IT могли развивать свои проекты в Мурманской области, мы запускаем для них гранты – 15 грантов по 2 миллиона рублей. Такое решение я принял по итогам общения с участниками форума, - пояснил глава региона. - Сейчас будут разработаны необходимые документы, а осенью начнется прием заявок. Мы будем расширять пакет мер поддержки этих специалистов, потому что сегодня цифровизация затрагивает абсолютно все сферы нашей жизни, от ее грамотного внедрения зависит комфорт и безопасность жителей, грамотное распределение бюджетных средств».

Для обучения северян в этой сфере и разработки инноваций в регионе будет создан технопарк. Соответствующее соглашение было подписано на полях форума с компанией «ЭР-Телеком».

«Поздравляю команду городской администрации и регионального министерства цифрового развития за внедрение в областном центре лучших современных практик: Мурманск вошёл в топ-5 городов России в рейтинге лучших муниципальных практик «Умного города», а также попал в лидеры рейтинга IQ-городов по итогам 2021 года. Награждение состоялось в рамках форума», – напомнил губернатор.

Как подчеркнул Андрей Чибис, в Мурманской области будут продолжено развитие «умных» направлений, в том числе использование больших данных и видеонаблюдения. Глава региона особо отметил, что в приоритетном порядке в рамках построения Системы общественного видеонаблюдения и аналитики камерами видеонаблюдения будет оборудован Ковдор.