В Мурманской области построят технопарк, IT-специалисты получат по 2 млн рублей на развитие проектов

Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис подвел итоги событий минувшей недели – III Всероссийского форума «Умный город: новые вызовы» и I Всероссийского молодежного форума «Умный город: наше будущее – новые лица».

Участие в мероприятиях приняли более 600 представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, IT-предпринимателей и компаний из более чем 50 городов страны. Около 300 участников состязались в хакатоне – командном соревновании разработчиков. 56 команд работали 18 часов, и авторы лучших решений получили по 200 тысяч рублей.

«Для того, чтобы талантливые специалисты в сфере IT могли развивать свои проекты в Мурманской области, мы запускаем для них гранты – 15 грантов по 2 миллиона рублей. Такое решение я принял по итогам общения с участниками форума, - пояснил глава региона. - Сейчас будут разработаны необходимые документы, а осенью начнется прием заявок. Мы будем расширять пакет мер поддержки этих специалистов, потому что сегодня цифровизация затрагивает абсолютно все сферы нашей жизни, от ее грамотного внедрения зависит комфорт и безопасность жителей, грамотное распределение бюджетных средств».

Для обучения северян в этой сфере и разработки инноваций в регионе будет создан технопарк. Соответствующее соглашение было подписано на полях форума с компанией «ЭР-Телеком».

«Поздравляю команду городской администрации и регионального министерства цифрового развития за внедрение в областном центре лучших современных практик: Мурманск вошёл в топ-5 городов России в рейтинге лучших муниципальных практик «Умного города», а также попал в лидеры рейтинга IQ-городов по итогам 2021 года. Награждение состоялось в рамках форума», – напомнил губернатор.

Как подчеркнул Андрей Чибис, в Мурманской области будут продолжено развитие «умных» направлений, в том числе использование больших данных и видеонаблюдения. Глава региона особо отметил, что в приоритетном порядке в рамках построения Системы общественного видеонаблюдения и аналитики камерами видеонаблюдения будет оборудован Ковдор.