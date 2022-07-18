Путин обсудит с Эрдоганом вывоз зерна из портов Украины Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Иране обсудит вывоз зерна из украинских портов, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«Да, конечно, это будет обсуждаться. Работа ведется весьма активно. Мы готовы продолжать работу на этом треке, эта работа будет продолжена. Конечно, этот вопрос будет обсуждаться между президентами – это сто процентов», – сказал помощник президента России.

Как писал сайт kp.ru, делегации России, Турции, Украины и ООН ранее договорились создать в Стамбуле координационный центр по вопросу вывоза зерна с Украины.

Напомним, российская делегация с представителями Министерства обороны РФ в ходе переговоров в Стамбуле 13 июля представила на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению для вывоза сельхозпродукции из портов Черного моря.

Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным в ходе визита в Иран 18-19 июля 2022.