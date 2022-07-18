В ЛНР назвали причину взрыва драмтеатра в Мариуполе

Названа причина взрыва драмтеатра в Мариуполе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Помощник министра иностранных дел ЛНР Виталий Киселев рассказал о причине взрыва драмтеатра в Мариуполе.

По его словам, волонтеры Вооруженных сил Украины занесли около 70 ящиков со взрывчаткой в здание драмтеатра. Киселев добавил, что взрыв произошел, когда украинские военные пытались установить детонирующие устройства, но «что-то пошло не так».

- В результате всех этих действий незадолго до того, как мы освободили Мариуполь, в действительности произошла детонация в здании, — сообщил Киселев.

Ранее официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в понедельник, 18 июля, заявил, что войска республики полностью перекрыли в двух местах дорогу из Авдеевки в Константиновку, уточнив, что теперь Авдеевка взята в полукольцо. В минувшую пятницу, 15 июля, появилось сообщение о том, что бойцы интернациональной бригады «Пятнашка» зашли в Авдеевку и готовы разрезать украинскую группировку, которая находится в городе. Бригада смогла закрепиться на северо-востоке Авдеевки на бывших позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ). В их задачу входит удержание противника под контролем для того, чтобы украинским военным не удавалось выйти из укреплений.