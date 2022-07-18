Захарова назвала неуместным стремление Лондона политизировать смерть британского наемника в ДНР Фото: Иван МАКЕЕВ

Попытки властей Великобритании политизировать ситуацию вокруг смерти британского наемника Пола Ури в Донецкой народной республике неуместны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Отмечаем неуместное стремление Лондона политизировать и нагнетать ситуацию вокруг скончавшегося в ДНР британского подданного Пола Ури. При этом, по информации властей ДНР, он являлся отнюдь не гражданским лицом, а был профессиональным военным, ранее служившим в Афганистане, Ираке и Ливии, после чего руководил боевыми операциями и обучал военнослужащих ВСУ», – приводятся слова дипломата на сайте российского МИД.

Как напомнила Захарова, с самого начала этой истории Москва не раз указывала Лондону на необходимость вести переговоры о судьбе Ури с властями ДНР. Британская сторона в свою очередь проигнорировала возможность проведения переговоров о возвращении наемника в рамках процедуры обмена пленными, отметила она.

Дипломат подчеркнула, что Ури страдал целым рядом хронических заболеваний, включая инсулинозависимый диабет. В то же время, добавила Захарова, Великобритания не озаботилась предоставлением ему медицинских препаратов по линии Красного Креста, а медицинская помощь была оказана британцу донецкими властями.

«Теперь в Лондоне пытаются использовать этот сюжет и связанную с ним человеческую трагедию для раздувания медийного скандала и «набора очков» в контексте предвыборной борьбы за пост лидера Консервативной партии Великобритании. Рассуждения политиков типа Трасс о непризнании народных республик – это не более чем отговорки, показывающие, насколько безразлично британскому правительству судьба своих соотечественников, которых оно без зазрения совести использует в собственных интересах», – заявила представитель МИД РФ.

Как писал сайт kp.ru, омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что британский наемник умер 10 июля 2022 июля в плену ДНР после тяжелой и продолжительной болезни. По ее словам, болезней у подданного британской короны было очень много, в том числе и диабет, а также другие хронические заболевания.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс возложила на Россию ответственность за смерть британского наемника Пола Ури в ДНР.