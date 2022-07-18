В ЕС опасаются снижения урожая летом 2022 года из-за аномальной жары

В Евросоюзе опасаются снижения урожая летом 2022 года из-за аномальной жары Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия опубликовала доклад, в котором выразила опасение из-за возможного снижения урожая летом 2022 года.

Напомним, в странах Западной Европы наблюдается аномально жаркая погода. Специалисты связывают это с парниковым эффектом и потеплением климата.

- Анализ развития и распространения продолжительной засухи в ЕС показывает, что беспокойство в связи с возможной засухой вызывают 46% территории ЕС, прямая угроза в настоящее время касается уже 11% территории стран союза из-за дефицита почвенной влаги, — говорится в докладе ЕК.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что решить проблему продовольственного кризиса в мире нельзя без возвращения на мировые рынки удобрений и сельхозпродукции из России и Украины. Гутерриш добавил, то ООН не только продолжает переговоры по открытию «зернового коридора» для вывоза украинского зерна по Черному морю, но и ведет работу по обеспечению поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки без ограничений.

До этого генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала допустила, что экспортные ограничения могут усугубить мировой продовольственный кризис, так как они приводят к росту цен на продовольствие.