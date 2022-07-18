H&M не будет анонсировать точную дату начала распродаж в России Фото: REUTERS

Шведская розничная сеть магазинов одежды H&M не планирует анонсировать точную дату открытия в России магазинов во время распродажи остатков товаров.

«Эта информация анонсироваться не будет», – сказал представитель компании в беседе с ТАСС.

Напомним, компания H&M заявила, что окончательно покидает Россию, назвав причиной «операционные проблемы и непредсказуемость будущего». Как сообщается в пресс-релизе, в рамках сворачивания бизнеса на время будут открыты магазины для проведения распродаж.

Как писал сайт kp.ru, в России шведская компания работала с 2009 года. Всего в России было открыто больше 150 точек продаж – это седьмое место среди десятков стран, где представлена компания H&M. Чистая прибыль российского филиала за прошлый год – 6,9 миллиарда рублей.

В начале марта этого года шведский ретейлер заявил о временной приостановке продажи товаров на территории России, указав на то, что обеспокоен «трагическим развитием событий на Украине».