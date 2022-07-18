ЕС создаст механизм наказания за фейки против демократии

Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз планирует создать механизм наказания за фейки против демократии. Он назвал дезинформацию «оружием войны».

- Поэтому мы приступаем к созданию механизма, чтобы привлекать к ответственности тех, кто подрывает демократию и наши демократические институты с помощью дезинформации, — сказал Боррель.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о свободе СМИ на Западе, заявил, что сейчас это эфемерное понятие, в идеальном смысле там нет ни свободы СМИ, ни демократии.

До этого президент США Джо Байден заявил, что на сегодняшний день в мире автократии и демократии в настоящее время ведут борьбу между собой. Как считает американский лидер, у председателя КНР Си Цзиньпина «нет ни одной демократической кости в теле». Он также сообщил, что, когда китайский лидер позвонил ему после победы на президентских выборах в США, их телефонный разговор продлился три часа.