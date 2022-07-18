Боррель считает, что санкции против России не остановят боевые действия на Украине Фото: REUTERS

Санкции Евросоюза в отношении России не остановят боевые действия на Украине, однако должны создать РФ много проблем в экономике, считает верховный представитель ЕС по иностранных делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Санкции ЕС не остановят войну на Украине в короткое время, но они должны создать много экономических проблем России», – заявил на брифинге глава европейской дипломатии.

При этом дипломат несколько раз заявил, что утверждения о бездейственности санкций являются дезинформацией.

Как писал сайт kp.ru, ранее Боррель заявлял, что санкции в отношении России не подействуют моментально, и для того, чтобы дождаться их эффекта, необходимо стратегическое терпение. По мнению дипломата, эмбарго на импорт высокотехнологичной продукции, такой как полупроводники, должен серьезно повлиять на российские компании, выпускающие бытовую электронику, компьютеры, самолеты, автомобили, а также продукцию военно-промышленного комплекса.